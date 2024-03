Deshalb tendieren die Ölpreise zum Wochenbeginn aufwärts

Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,70 US-Dollar und damit 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 39 Cent auf 81,43 Dollar.

Am Ölmarkt wurde der leichte Ölpreisanstieg mit Konjunkturdaten aus China erklärt. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Industrieproduktion im Februar stärker als erwartet gestiegen, was als Hinweis auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gilt.

Zudem wurde auf jüngste Drohnenangriffe der Ukraine auf Anlagen der russischen Ölindustrie verwiesen, die ebenfalls für etwas Preisauftrieb am Ölmarkt gesorgt hätten. Auch am Wochenende wurden mehrere Anlagen getroffen. Die Angriffe führten zuletzt zu einem Anstieg der Diesel-Preise in Russland.

