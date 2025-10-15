|Rekordrally
Dritter Tag in Folge: Goldpreis erklimmt erneut Rekordniveau
Am Morgen wurde Gold an der Börse in London bei 4.193 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Seit Anfang September befindet sich der Goldpreis im Höhenflug, zuletzt angetrieben unter anderem durch die Sorge vor den Folgen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der zunehmenden Spekulation auf eine weitere Zinssenkung in den USA. In dieser Zeit hat das Edelmetall 23 Prozent an Wert gewonnen. Seit Beginn des Jahres gibt es einen Wertzuwachs von mittlerweile 60 Prozent.
In Euro gerechnet verpasste der Goldpreis nur knapp eine weitere Rekordmarke, nachdem die Notierung am Dienstag bis auf 3.608 Euro gestiegen war und damit so hoch wie noch nie. Zeitgleich zur Rekordjagd am Goldmarkt befindet sich auch der Preis für Silber im Höhenflug. Allerdings notierte Silber am Morgen ebenfalls knapp unter dem Rekordhoch, das zuletzt am Dienstag bei 53,54 Dollar je Unze erreicht worden war. Silber hat sich seit Beginn des Jahres um mittlerweile fast 80 Prozent verteuert.
