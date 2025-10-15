Goldpreis

4 193,69
USD
51,37
1,24 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Rekordrally 15.10.2025 08:36:39

Dritter Tag in Folge: Goldpreis erklimmt erneut Rekordniveau

Dritter Tag in Folge: Goldpreis erklimmt erneut Rekordniveau

Die Rekordjagd beim Goldpreis geht ungebremst weiter: Am Mittwoch erreichte die Notierung den dritten Handelstag in Folge einen Höchstwert.

Am Morgen wurde Gold an der Börse in London bei 4.193 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Seit Anfang September befindet sich der Goldpreis im Höhenflug, zuletzt angetrieben unter anderem durch die Sorge vor den Folgen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der zunehmenden Spekulation auf eine weitere Zinssenkung in den USA. In dieser Zeit hat das Edelmetall 23 Prozent an Wert gewonnen. Seit Beginn des Jahres gibt es einen Wertzuwachs von mittlerweile 60 Prozent.

In Euro gerechnet verpasste der Goldpreis nur knapp eine weitere Rekordmarke, nachdem die Notierung am Dienstag bis auf 3.608 Euro gestiegen war und damit so hoch wie noch nie. Zeitgleich zur Rekordjagd am Goldmarkt befindet sich auch der Preis für Silber im Höhenflug. Allerdings notierte Silber am Morgen ebenfalls knapp unter dem Rekordhoch, das zuletzt am Dienstag bei 53,54 Dollar je Unze erreicht worden war. Silber hat sich seit Beginn des Jahres um mittlerweile fast 80 Prozent verteuert.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

ASML-Aktie: Hohe KI-Ausgaben beflügeln Aufträge
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: claffra / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 193,69 51,37 1,24

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Leichtes Plus bei ATX und DAX erwartet -- Asiens Börsen am Morgen freundlich
Der heimische sowie der deutsche Leitindex tendieren rund eine Stunde vor Handelsbeginn zu kleinen Gewinnen. Die größten Börsen in Fernost weisen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen