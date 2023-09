E-Control-Vorstand fordert Offenlegung von Gasquellen der Energieversorger

Wenn es nach E-Control-Vorstand Alfons Haber geht, sollen die großen Energieversorger in Österreich künftig ihre Gasquellen bekanntgeben müssen - also etwa "wer liefert ihnen das Gas, welche Länder sind das und über welche Leitungen kommt es nach Österreich", sagte Haber am Donnerstagabend imORF-Wirtschaftsmagazin "Eco".