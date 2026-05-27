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27.05.2026 07:23:16
Farmers' warning as milk prices fall below cost
Farmers worry more family farms will be sold unless dairy prices rise quickly.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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