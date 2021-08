Fondsmanager sieht enormen Anstieg des Goldpreises voraus

• Diego Parrilla sagte schon die Goldrally in 2016 voraus• Gold als Absicherung• Goldpreis könnte in den nächsten Jahren auf bis zu 5.000 US-Dollar pro Unze steigen

Diego Parrilla sagte 2016 eine Goldrally voraus

Seit 2017 ist Diego Parrilla bei Quadriga aktiv. Im Jahr 2016 sagte Parrilla den Anstieg des Goldpreises voraus. Und auch im Jahr 2018 konnte Parrilla mit Gold einen großen Erfolg feiern. So hat er mit seinem Hedgefonds, wie Bloomberg berichtet, ganze 47 Prozent Rendite erzielt.

Gold als Absicherung gegen Risiken

Wer physisches Gold besitzt, kann sein Vermögen gegen Risiken wie einen Finanzcrash oder eine steigende Inflation absichern. Schon seit circa 5.000 Jahren hält sich Gold als eine solide und kaum manipulierbare Wertanlage. Experten raten sogar etwa zehn Prozent des eigenen Vermögens in Gold zu investieren. Denn sollte das Papiergeld jemals nichts mehr Wert sein, dient das Gold nach wie vor als ein Zahlungsmittel. Investiert werden sollte jedoch nicht erst wenn sich Krisenzeiten schon anbahnen, denn zu diesen Zeiten steigt der Goldpreis. Vielmehr sollte man, insofern das Interesse besteht, direkt mit dem Goldankauf anfangen.

Der Goldpreis in den nächsten Jahren

Diego Parrilla sagt nun einen Anstieg des Goldpreises voraus. Ihm nach könnte der Preis des Edelmetalls in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 3.000 bis 5.000 US-Dollar pro Unze ansteigen. "Wir sind in ein neues Paradigma eingetreten, das stark von negativen Realzinsen, hoher Inflation und niedrigen Nominalzinsen geprägt sein wird - ein extrem günstiges Umfeld für Gold", so Parrilla gegenüber Bloomberg. Der wachsende Preis des Edelmetalls wird nach Parrilla vermutlich auf eine Inflation folgen, welche die Zentralbanken nicht werden kontrollieren können. Nachdem der Fondsmanager schon einmal eine Goldrally prognostizierte, die sich bewahrheitete, bleibt abzuwarten, wie sich der Goldpreis in den nächsten Jahren entwickelt. Im Moment liegt der Goldpreis bei knapp 1.800 US-Dollar pro Feinunze.

E. Schmal / Redaktion finanzen.at