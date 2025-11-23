Goldpreis

4 065,89
USD
-10,94
-0,27 %
23.11.2025 06:00:04

From gold giant to boardroom bust-up: Barrick weighs break-up

An activist investor building a stake and the sudden departure of its boss has put pressure on the gold miner to break upWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Goldpreis 4 065,89 -10,94 -0,27

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
