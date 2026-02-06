|
06.02.2026 02:25:58
GLD Holds More Gold While IAU Is More Affordable
iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) and SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) both offer simple access to gold prices, but IAU charges a lower expense ratio, while GLD manages more assets under management (AUM) and has seen less severe historical drawdowns.Both IAU and GLD are physically backed gold exchange-traded funds (ETFs) designed to mirror the price movement of gold bullion, appealing to investors seeking a straightforward way to gain gold exposure without owning the metal itself. This comparison looks at how they stack up on cost, performance, risk, and structure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 959,02
|182,83
|3,83
