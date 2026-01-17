|
17.01.2026 20:00:06
GLDM vs. SIL: How These Gold and Silver ETFs Stack Up on Fees, Risk, and Performance
The Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and the SPDR Gold MiniShares Trust (NYSEMKT:GLDM) both appeal to investors interested in precious metals, but the vehicles are fundamentally different: SIL holds a global basket of silver miners, while GLDM is a physically backed gold trust. This comparison explores which fund may appeal more, depending on cost sensitivity, risk tolerance, and desired exposure to gold versus silver equities.Beta measures price volatility relative to the S&P 500. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 595,25
|-21,68
|-0,47
|Silberpreis
|89,95
|-2,48
|-2,68
