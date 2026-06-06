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06.06.2026 15:51:32

Glittering Returns: iShares Silver Trust Outpaces Sprott Gold Miners ETF

Precious metal shave been one of the market’s hottest sectors the past year. The iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) provides direct exposure to silver prices, whereas Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) targets the equity of companies mining gold, leading to different risk-return profiles and income potential.Investors looking for precious metals exposure can choose between owning the physical commodity and the companies that extract it. While both can serve as inflation hedges, investing in the metals directly often exhibits volatility patterns different from those of metal mining stocks, which are influenced by corporate balance sheets and operational costs.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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