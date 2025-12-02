Silberpreis

57,36
USD
-0,63
-1,09 %
02.12.2025 13:00:00

Gold, silver and copper are reaching record highs together for the first time in 45 years. Here’s why more gains could follow.

Some factors driving metals prices higher in 2025 are similar to those back in 1980, strategists say. But a few important differences could offer clues about what is coming next.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 204,43 -27,76 -0,66
Kupferpreis 11 298,65 295,30 2,68
Silberpreis 57,36 -0,63 -1,09

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

