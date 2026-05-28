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28.05.2026 02:36:41

Gold declines as Middle East risks reinforce higher rates bets

Bullion has slumped about 16% since the Iran conflict erupted in late February.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow etwas leichter -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
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