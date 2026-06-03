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03.06.2026 04:45:26
Gold eases on stronger oil as fresh Middle East hostilities erupt
Investors are now awaiting the US non-farm payroll data, due later in the dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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