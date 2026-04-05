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06.04.2026 00:55:17
Gold falls as war escalation and jobs data reduce rate-cut bets
Bullion’s haven appeal has also been dimmed by the need for investors to liquidate their positions and cover losses elsewhereWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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