Goldpreis

4 094,52
USD
16,49
0,40 %
20.11.2025 03:38:18

Gold gains with traders awaiting US data for fresh Fed cues

Traders now see nearly a 33% chance for a rate cut at the Fed's Dec 9 to 10 meeting
Goldpreis 4 094,52 16,49 0,40

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

