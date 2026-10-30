Rohstoffkurse im Fokus 30.10.2026 20:43:14

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -3,67 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.876,85 US-Dollar, nach 4.024,71 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Silberpreis um -5,65 Prozent auf 49,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 52,08 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -3,73 Prozent niedriger bei 1.430,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.486,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,63 Prozent auf 981,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.008,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 19:51 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,40 Prozent auf 117,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 114,88 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:41 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,13 Prozent auf 103,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,85 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,29 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 19:18 Uhr auf 3,44 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,43 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,83 Prozent auf 4,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,51 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mastrindpreis um -3,88 Prozent auf 3,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,51 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 19:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -10,27 Prozent niedriger bei 1,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,29 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,14 Prozent auf 12,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,20 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,40 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf 324,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 329,30 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,26 Prozent auf 0,66 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,66 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar).

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr ab. Es geht -1,38 Prozent auf 0,59 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,60 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 19:10 Uhr werden 15,19 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (125,22 US-Dollar) geht es um 1,05 Prozent auf 126,54 US-Dollar nach oben.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,24 Prozent auf 145,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 144,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 19:15 Uhr steigt der Reispreis um 0,14 Prozent auf 17,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,41 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 521,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 518,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (99,99 Euro) geht es um 4,89 Prozent auf 104,88 Euro nach oben.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com

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