Rohstoffkurse im Fokus 11.11.2026 13:17:06

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,34 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.045,50 US-Dollar, nach 4.031,60 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,54 Prozent auf 52,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 51,49 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 1,66 Prozent stärker bei 1.564,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.538,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 5,25 Prozent auf 1.082,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.028,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,75 Prozent auf 93,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,49 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:14 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,30 Prozent auf 87,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,04 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,20 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,81 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 11:57 Uhr auf 3,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,45 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -1,62 Prozent auf 2,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 2,71 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -0,06 Prozent auf 3.630,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3.632,00 Britische Pfund.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Maispreis -0,67 Prozent niedriger bei 4,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Mittwochmittag nach. Um -0,71 Prozent auf 12,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,25 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,43 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:04 Uhr auf 325,10 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 326,50 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,76 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,63 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,91 Prozent auf 3,33 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,30 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Milchpreis um 12:23 Uhr ab. Es geht -0,17 Prozent auf 17,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,82 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (109,10 US-Dollar) geht es um 2,18 Prozent auf 111,48 US-Dollar nach oben.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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