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02.06.2026 02:39:37
Gold holds fall as traders digest confusion over US-Iran talks
Oil clocking its biggest gain in about a month on Monday while bond yields and the US dollar climbedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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