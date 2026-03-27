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27.03.2026 03:21:55

Gold set for fourth weekly fall as Middle East war boosts rate-hike bets

Bullion has fallen more than 2% so far this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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