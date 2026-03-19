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19.03.2026 02:18:32
Gold steadies after six-day decline as Fed warns on inflation
Bullion is still up around 12% so far this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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