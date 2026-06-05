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05.06.2026 02:51:14

Gold steadies as uncertainty surrounds progress in US-Iran talks

The war’s protracted disruption to energy flows via the Strait of Hormuz has driven oil prices higherWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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