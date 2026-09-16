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16.09.2026 02:27:40

Gold steadies below US$4,300 as markets await Fed rate decision

Traders now price in a 92% chance of the US central bank hiking ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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