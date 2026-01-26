|
26.01.2026 12:05:51
Gold tops $5,000 for first time ever, adding to historic rally
Gold is seen as a so-called safe-haven asset that investors buy in times of uncertainty and low interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 067,36
|56,45
|1,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nur auf der Stelle tritt. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.