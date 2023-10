Goldpreis: Abwartende Haltung unter Investoren

An den Goldmärkten herrscht derzeit eine tendenziell abwartende Haltung. Wichtige Termine stehen vor allem am morgigen Donnerstag an.An den Goldmärkten herrscht derzeit eine tendenziell abwartende Haltung. Wichtige Termine stehen vor allem am morgigen Donnerstag an.

Dann dürften sich die Investoren für die Zinsentscheidung der EZB bzw. die anschließende Pressekonferenz stark interessieren. Obwohl mit einem erneuten Zinsschritt nicht gerechnet wird, könnte der Tenor der Statements von EZB-Chefin Christine Lagarde dem Goldpreis neue Impulse liefern. Außerdem erfahren die Marktakteure, wie sich im September in den USA der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter entwickelt hat und wie hoch das Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal ausgefallen ist. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich der Auftragseingang gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent verbessert haben und beim BIP-Wachstum ein Plus von 4,3 Prozent erzielt worden sein. Sollte sich die US-Wirtschaft stärker als erwartet entwickelt haben, könnte sich aufgrund der daraus resultierenden Zinssorgen beim gelben Edelmetall eine technische Korrektur einstellen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,00 auf 1.985,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf EIA-Wochenbericht

Nach dem gestrigen Absacker zeigt sich der Ölpreis im frühen Mittwochshandel auf dem reduzierten Niveau relativ stabil. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute einen unerwarteten Lagerrückgang in Höhe von fast 2,7 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der fossile Energieträger davon unbeeindruckt. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die gelagerte Ölmenge um 239.000 Barrel erhöht haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 83,23 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,47 auf 86,69 Dollar zurückfiel.





