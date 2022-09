Goldpreis: Anhaltender Verkaufsdruck an den Terminmärkten

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC wies zum zweiten Mal in Folge unter großen wie kleinen Terminspekulanten markante Verkäufe aus.

Leicht bergauf ging es indes mit dem allgemeinen Interesse an Gold-Futures, ablesbar an der Anzahl offener Kontrakte. Beim sogenannten Open Interest stellte sich zum dritten Mal in Folge ein leichter Zuwachs ein. In der Woche zum 30. August war ein Plus von 457.800 auf 459.200 Futures (+0,3 Prozent) registriert worden. Dabei gab es unter Großspekulanten (Non-Commercials) eine von 125.850 auf 117.700 Kontrakte (-6,5 Prozent) abgeschwächte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) zu vermelden, während bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Minus von 12.200 auf 11.950 Kontrakte (-2,0 Prozent) zu Buche schlug. Dies alles deutet darauf hin, dass sich die Akteure an den Finanzmärkten derzeit keine große Sorgen um die Stabilität der Geldsysteme machen und weiterhin auf die Geldpolitik der Notenbanken vertrauen.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,60 auf 1.723,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor OPEC+-Treffen gefragt

Vor den heutigen Beratungen der OPEC+-Staaten tendierte der Ölpreis spürbar bergauf. Sollten hier Förderkürzungen beschlossen werden, dürfte sich der fossile Energieträger weiter verteuern. Als potenzielle Belastungsfaktoren erweisen sich allerdings auch die zahlreichen Lockdowns in China sowie das Risiko einer globalen Rezession, ausgelöst durch die massiv gestiegenen Zinsen. Wegen des heutigen US-Feiertags dürfte der Handel an den Ölmärkten relativ umsatzschwach ausfallen, was die Anfälligkeit für heftige Kursbewegungen deutlich erhöht.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,81 auf 88,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,04 auf 95,06 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at