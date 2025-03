Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit altem Rekordhoch

Am Mittwoch drohte US-Präsident Donald Trump der EU mit zusätzlichen Zöllen, nachdem diese auf bestehende US-Handelsbarrieren mit Vergeltungsmaßnahmen reagiert hat. Zudem erklärte Handelsminister Howard Lutnick, dass Trump auch Zölle für Kupfer einführen werde. Die Nachricht, dass sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation in den USA unter den Erwartungen lag, erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed somit mehr Spielraum für eine weniger restriktive Geldpolitik habe. Sollte sich der Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt allerdings weiter verschärfen, könnte dies zu einem erneuten Anziehen der Inflation führen. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Nachmittag erfahren, wenn die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und die US-Produzentenpreise veröffentlicht werden.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 0,90 auf 2.947,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Unterstützung hat gehalten

Im frühen Mittwochshandel zeigte sich der Ölpreis stabil, da der Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA über die gelagerten Ölmengen eine starke Inlandsnachfrage signalisierte. Das Update zeigte, dass die Benzinbestände um fast 6 Millionen Barrel auf den niedrigsten Stand seit Januar fielen, während die Rohölvorräte mit 1,5 Millionen Barrel weniger stark anstiegen als erwartet. Aus charttechnischer Sicht stimmt zudem positiv, dass sowohl bei der US-Sorte WTI als auch bei der Nordseemarke die Unterstützungszone nicht unterschritten wurde.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 67,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,17 auf 70,78 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at