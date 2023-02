Goldpreis: Bodenbildung unterhalb von 1.850 Dollar

Der Goldpreis bewegt sich aktuell in einer relativ engen Tradinrange. Dies könnte sich im Wochenverlauf angesichts wichtiger News von der Fed aber wieder ändern.

Hohe Zinsen halten Investoren derzeit von Goldinvestments (Opportunitätskosten) ab. Aktuell bewegt sich das gelbe Edelmetall in einer engen Tradingrange unterhalb der Marke von 1.850 Dollar. Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, dass die im Aufwärtstrend befindliche 200-Tage-Linie nicht verletzt wird. Diese verläuft gegenwärtig im Bereich von 1.730 Dollar. Unter fundamentalen Aspekten dürften sich die Marktakteure heute für die Bekanntgabe wichtiger US-Einkaufsmanagerindizes stark interessieren. Der morgige Handelstag steht dann ganz im Zeichen des Fed-Protokolls. Von ihm erhoffen sich die Marktakteure neue Erkenntnisse über die Stimmung unter den Notenbankern und Hinweise über die künftige Geldpolitik. In den vergangenen Tagen wurden die Statements aufgrund negativer Inflationszahlen und starker Konjunkturdaten deutlich "falkenhafter".Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis (gegenüber Freitag) mit stabilen Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 2,80 auf 1.847,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Tendenziell schwächer

Aktuell überwiegen an den Ölmärkten wieder die Nachfragesorgen, da die US-Zinsen möglicherweise länger als erwartet auf dem erhöhten Niveau verharren und dadurch die Wirtschaft ausbremsen könnten. Wegen des gestrigen US-Feiertags wird das American Petroleum Institut, seinen Wochenbericht erst am Mittwochabend und somit einen Tag später als gewohnt veröffentlichen. Diese dürften mit Spannung erwartet werden, da vor einer Woche mit 10,5 Millionen Barrel ein deutlich höher als prognostiziertes Lagerplus veröffentlicht wurde.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verbilligte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,06 auf 76,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,04 auf 83,03 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at