Ölpreis (WTI)

98,37
USD
2,95
3,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 11.05.2026 08:41:53

Goldpreis: Comeback der Inflationssorgen belastet

Goldpreis: Comeback der Inflationssorgen belastet

Der Goldpreis startete mit nachgebenden Notierungen in die neue Handelswoche, nachdem er in der Vorwoche noch um 1,9 Prozent zugelegt hat.

von Jörg Bernhard

Fehlende Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben den Ölpreis nach oben getrieben. Dadurch nahmen die Sorgen zu, dass eine höhere Inflation die Zinsen länger auf hohem Niveau halten könnte. US-Präsident Donald Trump wies am Sonntag die Antwort Irans auf einen US-Vorschlag für Friedensgespräche zurück. Damit schwanden die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des inzwischen zehn Wochen andauernden Konflikts. Der anhaltende Krieg mit dem Iran und die dadurch ausgelösten Schocks bei Ölpreisen und Energieversorgung stehen laut einem am Freitag veröffentlichten halbjährlichen Bericht der US-Notenbank inzwischen ganz oben auf der Liste der Risiken für die Finanzstabilität. Anleger richten ihren Blick nun auf die im Laufe dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten für April. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die jährliche Teuerung von 3,3 auf 3,4 Prozent erhöht haben.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis 8.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 57,70 auf 4.673,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: ING-Analysten sehen weiterhin Risiken

Weil US-Präsident Donald Trump die Antwort Irans auf einen US-Vorschlag "inakzeptabel" nannte, ging es mit dem Ölpreis deutlich nach oben und führte zu erneuten Angebotssorgen, schließlich bleibt die Straße von Hormus weiterhin weitgehend geschlossen. Laut Saudi-Aramco-Chef Amin Nasser habe die Welt habe in den vergangenen zwei Monaten rund eine Milliarde Barrel Öl verloren und die Energiemärkte würden Zeit benötigen, um sich selbst bei einer Wiederaufnahme der Lieferungen zu stabilisieren. Analysten der ING gehen davon aus, dass selbst im Falle eines nachlassenden Ölpreisschocks das Risiko erneuter Störungen in der Straße von Hormus, niedriger Lagerbestände und einer schwächeren politischen Koordination beim Ölpreis weiterhin zu einer geopolitische Risikoprämie in den Preisen führen würde. Sie erwarten, dass die Nordseemarke Brent bis Ende 2026 über 90 Dollar verharren und sich 2027 im Bereich von 80 bis 85 Dollar einpendeln wird.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 4,41 auf 99,83 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 4,06 auf 105,35 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 98,37 2,95 3,09

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen