Goldpreis: Dollarstärke schwächt Krisenschutz

Die Analysten von Goldman Sachs sehen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Fed-Chef Jerome Powell auf dem am Freitag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) Details zum Zurückfahren der Anleihekäufe kommunizieren könnte. Für Investoren dürften dabei zwei Fragen von erheblichem Interesse sein. Erstens: Wann wird damit begonnen? Zweitens: Wie wird sich deren Volumen entwickeln? Außerdem stehen am Nachmittag mit dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) für Juli wichtige Daten zur Entwicklung der US-Konjunktur zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich gegenüber dem Vormonat (Juni: plus 0,8 Prozent) ein Minus von 0,3 Prozent eingestellt haben.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 11,90 auf 1.796,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht negative Vorzeichen

Nachdem sich der Ölpreis in den vergangenen beiden Tagen - bedingt durch den Brand auf einer mexikanischen Ölplattform im Golf von Mexiko - um acht Prozent verteuert hat, ging es im frühen Mittwochshandel leicht nach unten. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies mit 1,62 Millionen Barrel ein geringeres Minus als erwartet aus. Nun warten die Marktakteure auf den "offiziellen" Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration, der um 16.30 Uhr veröffentlicht wird. Mit Argusaugen dürften aber auch die weitere Entwicklung der Corona-Neuinfektionen und etwaige wirtschaftliche Restriktionen in China beobachtet werden.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,28 auf 67,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,25 auf 70,80 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at