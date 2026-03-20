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Goldpreis und Ölpreis 20.03.2026 07:59:14

Goldpreis: Drittes Wochenminus in Folge droht

Goldpreis: Drittes Wochenminus in Folge droht

Der Goldpreis stieg im frühen Freitagshandel an, steuert jedoch auf den dritten Wochenverlust in Folge zu. Aktuell beläuft sich das Minus auf sieben Prozent.

von Jörg Bernhard

Seit dem US-israelischen Angriff auf den Iran am 28. Februar ist der Goldpreis um über elf Prozent gefallen. Seither wurde eher der Dollar als sicherer Hafen wahrgenommen. Belastet wurde die Krisenwährung Gold vom starken Dollar sowie einer restriktiven Haltung der US-Notenbank, die Hoffnungen auf kurzfristige Zinssenkungen dämpfte. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von lediglich 22 Prozent an, dass wir noch in diesem Jahr niedrigere Leitzinsen als heute sehen werden. Vor einem Monat lag dieser Wert bei über 72 Prozent. Unterdessen gingen die Abschläge auf Gold in Indien in dieser Woche zurück, nachdem sie zuvor ein nahezu zehnjähriges Hoch erreicht hatten. Unterstützt wurde dies durch saisonale Nachfrage und einen deutlichen Preisrückgang. In China hingegen sanken die Aufschläge, da die physische Nachfrage nachließ.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 64,60 auf 4.670,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Entspannung vor dem Wochenende

Vor dem Wochenende orientierte sich der Ölpreis in etwas tiefere Regionen. Mittlerweile haben einige europäische Staaten und Japan angeboten, sich künftig an der Sicherung von Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormus zu beteiligen, während die USA Maßnahmen zur Ausweitung des Ölangebots ankündigten. Die weitere Entwicklung der Energiepreise dürfte aber weiterhin vor allem von der militärischen Lage im Nahen Osten abhängig bleiben und somit schwer kalkulierbar bleiben. Eine erhöhte Volatilität dürfte indes relativ sicher sein. Seit Ende Februar hat sich der CBOE-Volatilitätsindex von 65 auf 92 Prozent erhöht, nachdem er Ende Dezember bei lediglich 30 Prozent notierte.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,24 auf 94,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,85 auf 107,80 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

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