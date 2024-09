Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag gefallen. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis um -0,17 Prozent auf 2.502,15 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 2.506,50 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,04 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 28,38 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 28,37 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -0,05 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 945,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 945,50 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:09 Uhr steht ein Plus von 1,26 Prozent auf 962,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 950,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,26 Prozent auf 71,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 71,84 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,32 Prozent auf 68,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 68,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,97 Prozent auf 315,00 US-Dollar, nach 317,80 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar) geht es um 0,11 Prozent auf 0,19 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,28 Prozent auf 2,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,17 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 09:59 Uhr werden 56,53 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at