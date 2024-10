Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 2.644,75 US-Dollar und damit 0,38 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 2.634,86 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 0,71 Prozent auf 31,39 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 31,17 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,41 Prozent auf 985,00 US-Dollar, nach 981,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,10 Prozent auf 1.002,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.003,00 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -1,17 Prozent niedriger bei 70,92 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 71,70 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -1,39 Prozent auf 67,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 68,17 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,19 Prozent auf 3,92 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,25 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -1,09 Prozent auf 10,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,57 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,62 Prozent auf 0,23 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,22 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,48 Prozent auf 2,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,92 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,47 Prozent auf 56,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 56,27 US-Dollar.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 119,00 US-Dollar am Vortag auf 118,05 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Redaktion finanzen.at