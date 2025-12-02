Ölpreis (WTI)

59,45
USD
0,13
0,22 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 02.12.2025 08:12:07

Goldpreis: Gewinnmitnahmen und steigende US-Renditen belasten

Goldpreis: Gewinnmitnahmen und steigende US-Renditen belasten

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Dienstagshandel aufgrund von Gewinnmitnahmen und steigenden US-Renditen etwas schwächer.

von Jörg Bernhard

Nun warten Anleger auf aktuelle US-Konjunkturdaten, um die geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank besser einschätzen zu können. Fed-Chef Powell äußerte sich in einer Rede an der Stanford University am späten Montagabend weder zur Wirtschaft noch zur Geldpolitik. Zu den besonders wichtigen US-Daten in dieser Woche gehören der ADP-Beschäftigungsbericht für November am Mittwoch und der verzögerte PCE-Index für September am Freitag. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neu geschaffener Stellen von 42.000 (Oktober) auf 10.000 reduziert haben. Beim PCE-Index soll sich ein Anstieg von 2,7 auf 2,8 Prozent p.a. eingestellt haben. Am Freitag stehen auch die von der Uni Michigan ermittelten Inflationserwartungen zur Bekanntgabe. Laut Analystenschätzungen wird hier in zwölf Monaten mit einer jährlichen Teuerungsrate in Höhe von 4,5 Prozent gerechnet. Die zum Wochenstart gemeldeten ISM-Einkaufsmanagerindizes fielen überwiegend schwächer als erwartet aus und deuten auf eine schrumpfende US-Wirtschaft hin. Werte über 50 Punkte, also eine wachsende Wirtschaft, wurden letztmals im Februar gemeldet.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 31,60 auf 4.243,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf API-Wochenbericht

Der Ölpreis tendierte im frühen Dienstagshandel seitwärts, nachdem unter den Marktakteuren am Vortag die Risiken durch ukrainische Drohnenangriffe auf russische Energieanlagen, die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela sowie gemischte Erwartungen an die US-Benzin- und Rohölbestände die Oberhand gewonnen hatten. Auf kurze Sicht dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerrückgang um 1,9 Mio. Barrel gemeldet.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 59,46 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 63,26 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Pics-xl / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 59,45 0,13 0,22

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor wenig bewegtem Start -- Asiens Märkte zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zunächst kaum verändert zeigen. Anleger in Fernost wagen sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen