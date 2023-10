Goldpreis: Hochspannung durch EZB und US-Konjunkturindikatoren

Nach wie vor bewegt sich die "Krisenwährung par excellence" nur knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Dollar. Obwohl die Talfahrt an den internationalen Aktienmärkten mittlerweile zum Erliegen gekommen ist, scheint das Schutzbedürfnis der Investoren weiterhin relativ stark ausgeprägt zu sein. Kein Wunder, angesichts der nach wie vor vorhandenen Gefahr eines Flächenbrands im Nahen Osten. Am Nachmittag dürften zwar die EZB-Sitzung mit anschließender Pressekonferenz sowie wichtige US-Konjunkturindikatoren wie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das in Q3 erzielte Wirtschaftswachstum für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen, ob diese das Zeug dazu haben, dem gelben Edelmetall neue Impulse zu verleihen, bleibt allerdings abzuwarten.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,40 auf 1.999,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht negative Vorzeichen

Auf den gestrigen Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA reagierte der fossile Energieträger mit leicht nachgebenden. Sowohl bei Rohöl (+1,37 Millionen Barrel) als auch bei Benzin (+156.000 Barrel) waren höher als prognostizierte bzw. unerwartete Lagerzuwächse gemeldet worden. Aktuell scheint die Lage relativ ruhig zu sein. Dies könnte sich beim Start einer israelischen Bodenoffensive im Gaza-Streifen aber auch schnell wieder ändern. Alles in allem bleiben die Ölpreise aufgrund der geopolitischen Risiken weiterhin schwer prognostizierbar.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 85,21 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,30 auf 88,82 Dollar zurückfiel.





