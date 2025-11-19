Ölpreis (WTI)

60,19
USD
-0,55
-0,91 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 19.11.2025 08:10:04

Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Protokoll

Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Protokoll

Der Goldpreis tendierte im frühen Mittwochshandel nach oben. Nun warten die Marktakteure auf das für 20.00 Uhr angekündigte Fed-Protokoll.

von Jörg Bernhard

Zuletzt äußerten sich mehrere US-Notenbanker bezüglich weiterer Zinssenkungen eher zurückhaltend, was zu einer deutlich gesunkenen Wahrscheinlichkeit geführt hat, dass am 10. Dezember eine weitere Zinsreduktion um 25 Basispunkte erfolgen wird. Aktuell beläuft sich diese laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group auf fast 49 Prozent. Am Nachmittag dürften sich die Investoren an den Goldmärkten aber auch für den September-Bericht des US-Arbeitsministeriums (14.30 Uhr) stark interessieren, der wegen des US-Shutdown verspätet veröffentlicht wird. Deutlich aussagekräftiger wäre jedoch das Update für Oktober. Das Weiße Haus erklärte in der vergangenen Woche jedoch, dass dieser Bericht "wahrscheinlich nie" veröffentlicht wird. Die wachsende Risikoaversion an den Aktienmärkten dürfte für die jüngste Erholung des Goldpreises mitverantwortlich gewesen sein. Neue Hinweise zur weiteren Entwicklung der Aktienkurse erhoffen sich die Investoren von den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 24,30 auf 4.090,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Wochenbericht belastet

Der Ölpreis zeigte sich im frühen Mittwochshandel schwächer, nachdem der am Vorabend veröffentlichte Wochenbericht des API einen unerwarteten Anstieg der gelagerten Ölmengen um 4,4 Mio. Barrel ausgewiesen hatte. Mit den Benzinbeständen (plus 1,55 Mio. Barrel) und den Destillatemengen (plus 577.000 Barrel) ging es ebenfalls bergauf. Die daraus resultierenden Sorgen über ein drohendes Überangebot wurden allerdings durch den durch die US-Sanktionen gegen russische Ölexporte befürchteten Angebotsrückgang begrenzt. Neue Impulse könnte der für den Nachmittag angekündigte "offizielle" Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) liefern. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche um 1,9 Millionen Barrel reduziert haben.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,25 auf 60,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,28 auf 64,61 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 60,19 -0,55 -0,91

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:11 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX freundlich -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen etwas leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte in Grün. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Asiens Börsen präsentieren sich am Mittwoch im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen