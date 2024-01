Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Sitzung

An den Finanzmärkten geht eine Mehrheit der Akteure offensichtlich davon aus, dass wir im laufenden Jahr mehrere Zinssenkungen sehen werden. Damit droht selbst US-Staatsanleihen ein Comeback negativer Realzinsen. In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Goldpreis während solcher Marktphasen in der Regel relativ stark. Der Grund hierfür liegt auf der Hand, schließlich müssen Anleiheinvestoren in einem Umfeld negativer Realzinsen Kaufkraftverluste hinnehmen. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Abend erfahren, wenn die Zinsentscheidung der Fed (20.00 Uhr) veröffentlicht und danach die mit Spannung erwartete Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell (20.30 Uhr) stattfinden wird. Je "taubenhafter" dessen Statements ausfallen, desto wahrscheinlicher dürfte sich das gelbe Edelmetall in höhere Regionen bewegen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 2,20 auf 2.053,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf EIA-Wochenbericht

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein deutlich höher als prognostiziertes Lagerminus in Höhe von 2,5 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis relativ stabil. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 217.000 Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,19 auf 77,63 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 82,28 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at