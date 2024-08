Goldpreis: Hochspannung vor Powell-Rede in Jackson Hole

Das am Mittwochabend veröffentlichte Fed-Protokoll wies unter den US-Notenbankern eine überwältigende Mehrheit aus, die sich für eine Zinssenkung am 18. September ausgesprochen haben. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 77 Prozent an, dass die US-Leitzinsen Ende des Jahres ihr aktuelles Niveau um 100 Basispunkte unterschreiten werden. Vor einem Monat lag dieser Wert bei lediglich zwei Prozent. Nun warten die Akteure an den Finanzmärkten auf die für Freitag angekündigte Rede von Fed-Chef Jerome Powell (16.00 Uhr) anlässlich des internationalen Notenbankertreffens in Jackson Hole (Wyoming). In den vergangenen Wochen bewies die Krisenwährung ein hohes Maß an relativer Stärke. Eine technische Korrektur von mehr als 100 Dollar verzeichnete die Krisenwährung letztmals im April. Rückschläge wurden von den Investoren stets als Kaufgelegenheit wahrgenommen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 9,80 auf 2.537,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: EIA-Update verpufft wirkungslos

Obwohl das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA verkündete Lagerminus mit 4,6 Millionen Barrel deutlich höher als erwartet ausgefallen war und auch bei Benzin und Destillaten Lagerrückgänge verzeichnet wurden, rutschte der Ölpreis weiter ab und markierte damit den niedrigsten Stand seit über sieben Monaten. Weil sich sowohl in den USA als auch in China die Wirtschaft schwächer als erwartet entwickelt, drücken aktuell Sorgen um die Ölnachfrage auf die Marktstimmung.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 71,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,01 auf 76,04 Dollar zurückfiel.





