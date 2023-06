Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktbericht

Am Nachmittag dürfte es an den Goldmärkten spannend werden. Neue Impulse könnte der Goldpreis nämlich vom Monatsbericht des US-Arbeitsministerium erhalten.

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate von 3,4 auf 3,5 Prozent erhöht haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 253.000 auf 190.000 gesunken sein. Dem gelben Edelmetall winkt mit 1,7 Prozent der höchste Wochengewinn seit zwei Monaten. Das Plus war vor allem auf die Hoffnung zurückzuführen, dass die US-Notenbank Fed am 14. Juni die US-Leitzinsen nicht erhöhen wird. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte aber auch der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen. Zur Erinnerung: In den vergangenen beiden Wochen haben vor allem große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) massiv reduziert.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,10 auf 1.996,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor OPEC-Treffen im Plus

Am Wochenende treffen sich in Wien die OPEC+-Staaten, um über ihre Förderpolitik in der zweiten Jahreshälfte zu beraten. Im Vorfeld präsentierte sich der fossile Energieträger mit positiven Vorzeichen. Gute Laune herrscht an den Ölmärkten aktuell vor allem aufgrund des abgewendeten Zahlungsausfalls der USA und starken US-Ölimporten, was auf eine starke Nachfrage schließen lässt. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit freundlichen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 70,44 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,39 auf 74,67 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at