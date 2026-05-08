Goldpreis

4 715,39
USD
28,57
0,61 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 08.05.2026 07:57:21

Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktbericht

Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktbericht

Der Goldpreis tendierte im frühen Freitagshandel leicht bergauf und steuert damit auf einen Wochengewinn zu. Dieser beläuft sich auf aktuell 2,5 Prozent.

von Jörg Bernhard

Die gute Laune an den Goldmärkten ist vor allem auf nachlassende Sorgen über die Inflation und längerfristig hohe Zinsen zurückzuführen. Trotz neuer geopolitischer Spannungen hoffen Anleger weiterhin auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Die weitere Entwicklung im Nahen Osten dürften den Goldpreis am letzten Handelstag der Woche stark beeinflussen. Für ein hohes Maß an Spannung sorgt zudem die für den Nachmittag anberaumte Veröffentlichung wichtiger Daten vom US-Arbeitsmarkt. Um 14.30 Uhr steht der Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums für April an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate bei 4,3 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 178.000 auf 62.000 gesunken sein. Am Abend dürften sich die Marktakteure zudem für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 22,00 auf 4.732,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preisanstieg vor dem Wochenende

Der Ölpreis stieg im frühen Freitagshandel an, nachdem es erneut zu Gefechten zwischen den USA und dem Iran gekommen war. Dadurch geriet die fragile Waffenruhe unter Druck und Hoffnungen auf Fortschritte bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus wurden gedämpft. Das iranische Militär erklärte, die USA hätten einen iranischen Öltanker, ein weiteres Schiff sowie zivile Gebiete in der Meerenge und auf dem Festland angegriffen. Trotz der erneuten Kämpfe sagte US-Präsident Donald Trump später am Donnerstag vor Journalisten, dass die Waffenruhe weiterhin gelte. Außerdem kursierten Berichte, dass die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission Ölgeschäfte im Umfang von sieben Milliarden Dollar untersuche, die vor wichtigen Iran-bezogenen Ankündigungen von Präsident Trump getätigt wurden.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,95 auf 95,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,13 auf 101,19 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken trifft der Trend zu Kryptozahlungen am stärksten
Hier finden Sie Realtime-Kurse von Gold
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com,Julian Mezger,Bulent camci / Shutterstock.com,Juri / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 715,39 28,57 0,61
Ölpreis (Brent) 100,27 -3,10 -3,00
Ölpreis (WTI) 95,42 0,61 0,64

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen