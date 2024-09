Goldpreis: Kaufrausch an den Terminmärkten

An den Terminmärkten war bei Gold-Futures in der Woche zum 17. September sowohl unter großen als auch unter kleinen Terminspekulanten starkes Kaufinteresse registriert worden.

Außerdem hat sich laut aktuellem Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC auch die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) innerhalb einer Woche von 511.500 auf 537.600 Futures (+5,1 Prozent) signifikant erhöht. Dabei hat sich insbesondere unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) der Optimismus deutlich verstärkt. Sie haben nämlich im Berichtszeitraum ihre Long-Seite um 28.700 Futures aufgestockt und zugleich ihr Short-Exposure um 17.200 Kontrakte zurückgefahren. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 282.500 auf 329.500 Futures (+16,6 Prozent) kräftig erhöht. Ein noch stärker ausgeprägter Optimismus dieser Gruppe von Marktakteuren war letztmals im Februar 2020 zu beobachten. Unter den Kleinspekulanten (Non-Reportables) war gegenüber der Vorwoche ebenfalls ein wachsender Optimismus auszumachen. Deren Netto-Long-Position hat sich nämlich von 24.400 auf 25.100 Kontrakte (+2,9 Prozent) erhöht.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,50 auf 2.653,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wochenstart mit positiven Vorzeichen

In der neuen Handelswoche tendiert der fossile Energieträger weiter bergauf. Weil die geopolitischen Risiken durch die militärische Eskalation im Norden Israels gestiegen sind, sorgen sich die Marktakteure derzeit stärker um das Angebot als um die Nachfrage. Letztere befindet sich insbesondere wegen der wirtschaftlichen Schwächephase Chinas in einer relativ schlechten Verfassung. Nun stehen diverse Einkaufsmanagerindizes zum Wochenstart zur ?ekanntgabe an und könnten dadurch dem Ölpreis neue Impulse verleihen.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 71,59 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,56 auf 75,05 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at