13.11.2025 12:24:38
Goldpreis kommt Allzeithoch näher - Preissprung beim Silber
Am Markt wird der jüngste Preissprung beim Gold unter anderem mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA erklärt. Nachdem die rekordlange Teilschließung von US-Behörden beendet ist, können in den kommenden Tagen wieder wichtige Konjunkturdaten erhoben werden. Dies erleichtert die Arbeit der US-Notenbank Fed, die den Leitzins zuletzt im Oktober wegen schwacher Daten vom Arbeitsmarkt gesenkt hatte.
Auf der letzten Zinssitzung der Fed im Dezember wird erneut eine Lockerung der Geldpolitik erwartet. Die Aussicht auf weitere sinkende Zinsen verstärkt die Nachfrage nach Gold, das für die Anleger keine Marktzinsen abwirft.
Eine ganz ähnliche Entwicklung zeigte sich im Verlauf der Handelswoche auch beim Silber, das sich in den vergangenen Handelstagen ebenfalls deutlich verteuert hat.
Die Feinunze Silber wurde am Donnerstag bei 53,56 Dollar gehandelt und damit etwa fünf Dollar über dem Niveau vom Wochenstart. Auch der Silberpreis bewegt sich damit mit schnellen Schritten in Richtung Rekordhoch, das zuletzt Mitte Oktober bei 54,47 Dollar erreicht worden war.
