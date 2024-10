Goldpreis kurz vor neuem Rekordhoch

Der Goldpreis hat sich am Mittwoch in Richtung Rekordhoch bewegt.

An der Börse in London kletterte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 2682 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch bei 2659 Dollar gelegen. Der Goldpreis knüpfte an die Kursgewinne vom Vortag an. Das jüngste Rekordhoch war Ende September bei 2685 Dollar erreicht worden.

Der Goldpreis hat zuletzt merklich zugelegt. Die Gründe sind laut Experten nicht ganz klar. Der Anstieg ist bemerkenswert, da die Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank Fed seit Anfang Oktober merklich gedämpft wurden. Der Goldpreis profitiert von niedrigeren Zinsen. Schließlich wirft Gold selbst keine Zinsen ab.

In den vergangenen Tagen wurden die Inflationserwartungen allerdings etwas gedämpft. Denn die Ölpreise sind deutlich gefallen. Dies könnte den Spielraum für Zinssenkungen durch die Notenbanken erhöhen.

Tendenziell gestützt werden die Ölpreise durch den Konflikt im Nahen Osten. An den vergangenen Tagen nahmen die Sorgen ein wenig ab, nachdem die "Washington Post" berichtet hatte, Israel wolle beim geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran keine Atom- und Ölanlagen angreifen.

