Goldpreis: Markante Verkaufswelle an den Terminmärkten

An den Terminmärkten war bei Gold-Futures in der Woche zum 30. Juli - insbesondere unter großen Terminspekulanten - signifikanter Verkaufsdruck auszumachen.

So hat sich bspw. laut aktuellem Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) innerhalb einer Woche von 572.300 auf 510.900 Futures (-10,7 Prozent) kräftig reduziert. Zugleich hat sich die Stimmung unter den spekulativen Marktakteuren spürbar eingetrübt. Weil große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihre Long-Seite (minus 28.200 Futures) deutlich stärker reduziert haben als ihr Short-Exposure (minus 1.800 Kontrakte) brach deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 273.100 auf 246.600 Futures (-9,7 Prozent) regelrecht ein. Bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) war ebenfalls eine wachsende Skepsis auszumachen. Ihre Netto-Long-Position hat sich im Berichtszeitraum von 27.850 auf 26.250 Kontrakte (-5,8 Prozent) ermäßigt. Als "sicherer Hafen" scheint das gelbe Edelmetall derzeit weiterhin sehr gefragt zu sein und behauptet sich knapp unterhalb seines Rekordhochs.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,90 auf 2.472,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negativer Wochenstart

Obwohl im Nahen Osten weiterhin eine militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran droht, sorgen sich die Marktakteure derzeit stärker um die globale Nachfrage als um das Angebot. Die am Freitag veröffentlichten Daten zum US-Arbeitsmarkt, die deutlich schwächer als erwartet ausgefallen waren, generierten an den Ölmärkten erheblichen Verkaufsdruck. Da sich auch in China die wirtschaftlichen Perspektiven zuletzt erheblich eingetrübt haben, rutschte der Ölpreis mittlerweile auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar ab.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,75 auf 72,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,71 auf 76,10 Dollar zurückfiel.





