Goldpreis: Nahe am Zweimonatshoch

Während der Dollarindex auf den niedrigsten Stand seit sieben Wochen abgerutscht ist, nahm das Interesse an Gold auch aufgrund der nachgebenden Tendenz an den US-Aktienmärkten zu. Dies schlug sich beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares in leichten Zuflüssen nieder. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich erstmals seit Ende März leicht erhöht. Hier war gegenüber Freitag ein Plus von 1.019,66 auf 1.021,70 Tonnen registriert worden. Leicht ausgebremst wurde das Interesse aber von steigenden US-Renditen und den damit verbundenen Opportunitätskosten (Zinsverzicht). Neue Impulse könnte das gelbe Edelmetall am Donnerstag erhalten, wenn die EZB ihre Zinsentscheidung kommunizieren wird.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 0,60 auf 1.770,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höher dank Dollarschwäche

Der nachgebende Dollar hilft dem Ölpreis im frühen Dienstagshandel zu einer signifikanten Erholungstendenz. Zudem profitiert der fossile Energieträger von der Hoffnung auf sinkende Ölmengen in den USA. Laut einer vorläufigen Reuters-Umfrage unter Analysten soll es in der vergangenen Woche einen Lagerrückgang gegeben haben. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist und die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen könnte. Gedämpft wird der Optimismus an den Ölmärkten allerdings durch die nach wie vor hohen Corona-Neuinfektionen in Asien und Südamerika.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,62 auf 64,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,67 auf 67,72 Dollar anzog.





