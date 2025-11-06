Goldpreis

4 007,54
USD
30,42
0,76 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 06.11.2025 08:10:21

Goldpreis: Relative Stärke trotz starker US-Konjunkturdaten

Goldpreis: Relative Stärke trotz starker US-Konjunkturdaten

Trotz stärker als erwarteter US-Konjunkturindikatoren zeigt sich der Goldpreis im frühen Donnerstagshandel relativ stabil.

von Jörg Bernhard

Laut dem ADP-Arbeitsmarktbericht haben US-Privatunternehmen im Oktober 42.000 neue Stellen geschaffen und damit die Analystenerwartungen von 25.000 (Quelle: TradingEconomics) übertroffen. Außerdem deuteten die ebenfalls veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes auf ein stärker als prognostiziertes Wirtschaftswachstum hin. Beide Konjunkturindikatoren könnten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen dämpfen. Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen Marktteilnehmer derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent, dass am 10. Dezember eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Vor der Ende Oktober abgehaltenen Fed-Sitzung fiel der Wert mit über 90 Prozent deutlich höher aus. Leicht gefragt war die Krisenwährung Gold aber auch aufgrund der Tatsache, dass der anhaltende Haushaltsstreit im Kongress (Shutdown) mittlerweile zur längsten Regierungsschließung in der US-Geschichte geführt hat. Neben dem volkswirtschaftlichen Schaden sorgt auch das Ausfallen "offizieller" Konjunkturdaten für eine starke Verunsicherung an den Märkten - und Unsicherheit stellt normalerweise einen "guten Nährboden" für Gold dar.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,20 auf 3.993,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Unsicherheit

Der Plan der OPEC+-Staaten, im ersten Quartal 2026 auf weitere Produktionssteigerungen zu verzichten, hat die Sorgen über ein Überangebot zwar gemildert, die weitere Entwicklung der Nachfrage stellt aber weiterhin einen Unsicherheitsfaktor dar. Nach Angaben von J.P. Morgan ist die weltweite Ölnachfrage seit Jahresbeginn bis zum 4. November um 850.000 Barrel pro Tag gestiegen - weniger als die zuvor prognostizierten 900.000 Barrel pro Tag. Der gestrige EIA-Wochenbericht lieferte ein zweigeteiltes Bild, während bei Rohöl das Lagerplus mit 5,2 Mio. Barrel um ein Vielfaches höher als erwartet ausgefallen war, gab es bei den gelagerten Benzinmengen einen stärker als erwarteten Rückgang (minus 4,7 Mio. Barrel) zu vermelden.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,33 auf 59,93 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 63,83 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 007,54 30,42 0,76
Ölpreis (Brent) 64,19 0,62 0,98
Ölpreis (WTI) 60,39 0,96 1,62

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen