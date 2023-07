Goldpreis: Seitwärtstendenz vor Notenbanksitzungen

Am Mittwoch entscheidet die Fed über die künftige Höhe der Leitzinsen, am Donnerstag steht die Entscheidung der EZB zur Bekanntgabe an. An den Finanzmärkten gilt in beiden Fällen eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte als wahrscheinlichstes Szenario. Für ein hohes Maß an Spannung sorgen aber vor allem die nachfolgenden Pressekonferenzen. Je "taubenhafter" diese ausfallen, desto besser für den Goldpreis. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der restriktiven Geldpolitik scheint diesseits des Atlantiks angesichts der hohen Inflation noch nicht angebracht zu sein, schließlich stehen am Freitag aktuelle Zahlen zur Juli-Inflation in Deutschland auf der Agenda. Analysten rechnen hier mit einem leichten Rückgang von 6,4 auf 6,2 Prozent p.a., während in den USA bereits eine 3 vor dem Komma steht.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 0,20 auf 1.962,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltender Aufwärtsdrang

In den vergangenen vier Wochen hat sich der fossile Energieträger um über 14 Prozent verteuert. Aktuell profitiert der Ölpreis von der angespannten Angebotslage und der Aussicht auf staatliche Hilfen für die chinesische Wirtschaft sowie der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA. Am Abend dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Dessen Veröffentlichung ist für 22.30 Uhr vorgesehen und könnte die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die in den USA gelagerte Ölmenge um fast zwei Millionen Barrel reduziert haben.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,27 auf 79,01 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 82,72 Dollar anzog .





Redaktion finanzen.at