Goldpreis: Stimmung unter Terminspekulanten trübt sich ein

So hat zum Beispiel in der Woche zum 26. September das allgemeine Interesse an Gold-Futures leicht nachgelassen. Bei der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) stellte sich nämlich ein Rückgang von 438.100 auf 435.600 Futures (-0,6 Prozent) ein. Viel wichtiger war allerdings der Umstand zu werten, dass große Terminspekulanten (Non-Commercials) deutlich skeptischer geworden sind. Sie haben nämlich ihr Long-Exposure um über 2.100 Future reduziert und zugleich durch das Aufstocken der Short-Seite um 17.200 Kontrakte verstärkt auf einen fallenden Goldpreis gewettet. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 135.200 auf 115.800 Futures (-14,3 Prozent) reduziert, während unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) im Berichtszeitraum ein Anstieg von 17.800 auf 19.000 Kontrakte (+6,7 Prozent) registriert worden war.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 10,80 auf 1.855,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabiler Wochenstart

Der in den USA abgewendete Regierungsstillstand sorgte an den Finanzmärkten für Erleichterung und einen zunehmenden Risikoappetit, von dem auch der Ölpreis profitiert hat. Auch der am Wochenende veröffentlichte Caixin-Einkaufsmanagerindex sorgte für leichte Kauflaune, schließlich wies dieser mit 51,0 Zählern darauf hin, dass Chinas Wirtschaft wieder leicht wächst. Vom OPECplus-Treffen am Mittwoch werden hingegen keine nennenswerten Änderungen der Förderpolitik erwartet, was dem fossilen Energieträger nach dem negativen Wochenausklang ebenfalls stabilisiert hat.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,06 auf 90,85 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 92,24 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at