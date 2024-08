Goldpreis: Wachsende Skepsis an den Terminmärkten

An den Terminmärkten hielt sich bei Gold-Futures in der Woche zum 6. August das Interesse an der Krisenwährung in Grenzen.

So hat sich z.B. laut aktuellem Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) gegenüber der Vorwoche von 510.900 auf 480.600 Futures (-5,9 Prozent) reduziert und damit zum dritten Rückgang in Folge geführt. Außerdem hat sich unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) erneut die Stimmung eingetrübt. Weil sie im Berichtszeitraum ihre Long-Seite (minus 15.200 Futures) deutlich stärker reduziert haben als ihr Short-Exposure (minus 7.400 Kontrakte), hat sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 246.600 auf 238.750 Futures (-3,2 Prozent) ermäßigt. Damit sank deren Optimismus auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind hingegen optimistischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position von 26.250 auf 30.300 Kontrakte (+15,4 Prozent) hochgefahren.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.20 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,70 auf 2.474,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Weiterhin im Erholungsmodus

An den Ölmärkten herrscht zum Wochenstart eine leicht freundliche Tendenz. Die militärische Eskalation im Gaza-Streifen und die Aussicht auf eine Wende in der US-Geldpolitik sorgten für leichte Kauflaune. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 53 Prozent an, dass am 18. September eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erfolgen wird, während ein Wert von mehr als 46 Prozent sogar auf einen Zinsschritt um 50 Basispunkte hindeutet. Sinkende Zinsen gelten in der Regel als gutes Konjunkturumfeld und lassen dadurch eine steigende Ölnachfrage erwarten.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.20 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,37 auf 77,21 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,23 auf 79,89 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at