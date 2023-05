Goldpreis: Warten aktuelle Inflationszahlen

Am Nachmittag steht zum einen die Bekanntgabe der Teuerungsrate für den Monat April (14.30 Uhr) auf der Agenda. Analysten erwarten ein Verharren bei 5,0 Prozent p.a. Zum anderen erfahren sie auch, wie sich die Kerninflation entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 5,6 auf 5,5 Prozent p.a. leicht reduziert haben. Komplettiert wird die Datenflut zur Inflation durch die Produzentenpreise (Donnerstag) sowie die Im- und Exportpreise (Freitag). Dann dürfte sich zeigen, ob die US-Notenbank Fed hinsichtlich ihrer Zinspolitik einen restriktiven oder möglicherweise einen expansiven Kurs einschlagen wird. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 74 Prozent an, dass wir im Mitte Juni eine Zinspause heute sehen werden. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte liegt bei fast 25 Prozent.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 5,30 auf 2.037,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Zur Wochenmitte schwächer

Nachdem der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 3,62 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis im frühen Mittwochshandel etwas schwächer. Bei den gelagerten Benzinmengen war ein leichter Zuwachs um 399.000 Barrel gemeldet worden. Am Nachmittag könnte der fossile Energieträger neue Impulse erfahren. Dann wird nämlich die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 73,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 76,85 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at