Goldpreis: Warten auf wichtige Fed-Sitzung

Dass die US-Leitzinsen unverändert bleiben, gilt unter den Marktakteuren als nahezu sicher. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte diesmal aber nicht nur die konkreten Statements zur Zinsentscheidung am Mittwochabend, sondern auch die Prognosen der US-Notenbank zum Arbeitsmarkt, zur Inflation sowie zur Zins- und Konjunkturentwicklung sorgen. Die nachfolgende Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell könnte ebenfalls neue Impulse hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Goldpreises liefern. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 55 Prozent an, dass wir im Juni niedrigere Zinsen als heute sehen werden, nachdem vor einem Monat hier noch ein Wert von fast 76 Prozent angezeigt worden war.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 5,50 auf 2.158,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Charttechnische Widerstandszone

Nachdem sowohl die Nordseemarkte Brent als auch die US-Sorte WTI zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert sind, wird die charttechnische Luft zusehends dünner. An den Ölmärkten wird zudem mit höheren Exporten russischen Öls gerechnet. Zum einen aufgrund der ukrainischen Angriffe auf mehrere Ölraffinerien des Landes und zum anderen aufgrund von anstehenden regulären Wartungsarbeiten. Auf kurzfristige Sicht dürfte am Abend der angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen (22.30 Uhr). Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche um 25.000 Barrel leicht reduziert haben, während bei den Benzinreserven ein "üppiges" Minus von 2,6 Millionen Barrel erwartet wird.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 82,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 86,65 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at