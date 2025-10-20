Goldpreis

Goldpreis weiter auf Rekordjagd - Experte: Nur Käufer im Markt

NEW York (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat seine Rekordjagd auch am Montag fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg bis auf 4.381,52 US-Dollar. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein, zuletzt kostete die Unze noch gut 4.357 Dollar. Damit erreichte die Notierung für das Edelmetall den sechsten Handelstag in Folge ein Rekordhoch. Innerhalb von 15 Handelstagen war es damit der zwölfte Tag mit einem Höchststand.

Es gebe nur Käufer im Goldmarkt, sagte Ole Hansen, Rohstoffstratege bei Saxo Bank. TD-Securities-Experte Dan Ghali beschrieb die Rally als "extreme FOMO", also eine besonders ausgeprägte Abwesenheit von Angst in der Stimmung der Anleger.

Bemerkenswert ist die Fortsetzung der Goldpreis-Rally am Montag insbesondere deshalb, weil das Edelmetall eigentlich besonders in unruhigen und unsicheren Zeit besonders viel Zuspruch findet. Aber weder die mögliche Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt noch die Hoffnung auf ein Ende des "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten kann dem Goldpreis offenbar bislang etwas anhaben./he/edh

Börse aktuell - Live Ticker

Handelskonflikt im Fokus: ATX letztlich höher -- DAX schließt stark - über 24.000 Punkte -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich teils mit deutlichen Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Montag stärker. Die Wall Street verbuchte Gewinne. Die Börsen in Fernost legten zum Wochenstart teils deutlich zu.
